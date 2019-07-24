Фото: Сергей Коньков/ТАСС

В ГУ МЧС по Москве сообщили, что информация о перевернувшейся прогулочной лодке с 15 пассажирами на борту на Москве реке, не соответствует действительности.

Да, от очевидца нам поступала такая заявка. Наше подразделение прибыло, Московская городская поисково-спасательная служба, все проверили, ничего не обнаружили. Там просто люди катаются на лодках, на катерах, просто проводят время...