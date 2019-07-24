Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое кино» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.
Наш ответ Metallica! — говорится в подписи к видео.
В рамках проекта «Симфоническое Кино», который существует с 2010 года, музыканты исполняют песни «Кино» в сопровождении симфонического оркестра.
Как писал News.ru, легендарная американская группа Metallica исполнила во время концерта в Москве культовую песню Виктора Цоя «Группа крови», так как коллектив всегда выбирает знаковую композицию страны, в которой выступает. Об этом сообщил организатор концерта в «Лужниках», глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий. Кроме того, Зубицкий отметил, что выбор явно был правильным, так как выступление произвело огромное впечатление на россиян.