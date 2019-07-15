https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Следственное управление ФСБ направило в суд ходатайство о продлении срока содержания под стражей задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Ведомство попросило оставить под арестом до 24 октября 21 моряка, а ещё троих – до 26 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Ксению Первовласенко.

Некоторое время назад стало известно, что активная стадия расследования по делу моряков завершена. Всем им предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы РФ в составе организованной группы). По словам адвокатов, на ознакомление участников процесса с материалами дела, которое насчитывает 20 томов, потребуется по меньшей мере три месяца.

Ранее News.ru писал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал дату возвращения моряков на родину. По его мнению, это произойдёт 21 июля.