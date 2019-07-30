https://static.news.ru/photo/33076054-b37c-11e9-9aba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Оперативники Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры Татарстана. Его готовили сторонники запрещённой в России террористической организации «Исламское государство».

Злоумышленников было двое, они были задержаны на месте планируемого преступления, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что те также были причастны к пропаганде терроризма и вербовке местных жителей.

Ранее, как писал News.ru, первый замгенпрокурора Александр Буксман сообщил, что российские спецслужбы с начала 2019 года предотвратили 17 терактов. Однако их неснижающееся количество предотвращённых атак свидетельствует о том, что опасность создания очагов активности боевиков сохраняется, уверены силовики.