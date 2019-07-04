https://static.news.ru/photo/1812d044-9ea5-11e9-b91f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Сотрудниками пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и области задержан гражданин Франции, переплывший Нарву.

Сообщается, что мужчина 1997 года рождения схвачен в Сланцевском районе Ленинградской области, он приплыл со стороны Эстонии. Задержанный сообщил, что прибыл как турист, но, по законам РФ, ему грозит до двух лет тюремного заключения за незаконное пересечение российской границы, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, адвокат задержанных в Керченском проливе моряков с Украины Николай Полозов заявил, что восьми участникам инцидента предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы России.