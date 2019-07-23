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Это также касается и требования о предоставлении фитосанитарного сертификата для более крупных партий, пояснила Мелано.

Норма на провоз не более 5 кг фруктов на одного человека в ручной клади или багаже действует уже два года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. Правила, которые прописаны...