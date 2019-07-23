Обвинение в государственной измене предъявлено бывшему помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьёву, передает
Прошу приобщить документы о привлечении Воробьёва в качестве обвиняемого, — сказала следователь, обращаясь к суду.
Сейчас Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест чиновника.
О задержании Воробьёва ФСБ заявила 5 июля. Чиновник был арестован в тот же день. 12 июля он был уволен с госслужбы. Воробьёву вменяют передачу за границу информации с заседаний Совета безопасности, ранее сообщал News.ru.