Руководители предприятий завалили полпредство президента в Уральском федеральном округе жалобами на то, что экологические протесты препятствуют работе и тормозят развитие экономики в регионах.
На имя полпреда Николая Цуканова поступили десятки соответствующих обращений, сообщает
О существовании проблемы заявил и член Общественной палаты Челябинской области Андрей Минченко. По его словам, экологическая тематика весьма остро воспринимается жителями региона, что используют в своих целях политические силы. Поводами для протестов служили лишь предположения. Однако они привели к остановке трёх крупных предприятий, на которых работали тысячи человек.
Ранее News.ru писал, что спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал. По его мнению, это позволит сократить объём отходов на территории озера.