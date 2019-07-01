https://static.news.ru/photo/053e4dce-9c19-11e9-b90d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководители предприятий завалили полпредство президента в Уральском федеральном округе жалобами на то, что экологические протесты препятствуют работе и тормозят развитие экономики в регионах.

На имя полпреда Николая Цуканова поступили десятки соответствующих обращений, сообщает URA.RU со ссылкой на его советника Алексея Багарякова. При этом он отметил, что экологические активисты устраивают протесты, не разбираясь детально в том, против чего выступают.

О существовании проблемы заявил и член Общественной палаты Челябинской области Андрей Минченко. По его словам, экологическая тематика весьма остро воспринимается жителями региона, что используют в своих целях политические силы. Поводами для протестов служили лишь предположения. Однако они привели к остановке трёх крупных предприятий, на которых работали тысячи человек.

Ранее News.ru писал, что спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал. По его мнению, это позволит сократить объём отходов на территории озера.