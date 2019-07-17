https://static.news.ru/photo/de88f752-a883-11e9-ab8c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Наводнение в Иркутской области может повториться из-за вырубки лесов. Об этом говорится в письме российского отделения Гринпис на имя генпрокурора Юрия Чайки.

Специалисты организации отметили, что главной причиной июньского паводка в регионе стали рекордные осадки. Однако определённый вклад в стихийное бедствие внесли бесхозяйственные вырубки в защитных лесах Восточного Саяна, которые проводятся даже на крутых горных склонах, примыкающих к рекам.

Остающиеся после вырубок разреженные древостои плохо задерживают осадки и снеготаяние. При этом волока и лесовозные дороги значительно облегчают поверхностный сток воды и эрозию почвы, говорится в послании.

По мнению экологов, при сохранении вырубок на уровне 2018-2019 годов основная часть лесов в регионе утратит свои водорегулирующие функции в ближайшие 10 лет. Это будет прямо влиять на вероятность наводнений и поставит под угрозу населённые пункты, расположенные ниже по течению рек Бирюсы, Уды, Чуны, Оки, Ии.

Организация попросила Чайку проверить обоснованность и законность вырубок и принять меры прокурорского реагирования при обнаружении нарушений, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 25 человек. ЧП затронуло свыше 100 населённых пунктов, было затоплено около 11 тысяч домов.