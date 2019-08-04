Татьяна Буланова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Соболезнования семье и близким Вилли Токарева выразила российская певица Татьяна Буланова. Она призналась, что слушала песни артиста с детства.

Он оставил замечательное наследие. Я его песни слушала с детства. Он действительно оставался очень талантливым и жизнерадостным человеком до конца своих дней, — цитирует Буланову РЕН ТВ.

Артистка добавила, что неоднократно встречалась с Токаревым на съёмках и концертах.

Как писал News.ru, Вилли Токарев ушёл из жизни в возрасте 84 лет. По некоторым данным, он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Московская комиссия по монументальному искусству готова поддержать просьбу об увековечении памяти музыканта.

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