Соболезнования семье и близким Вилли Токарева выразила российская певица Татьяна Буланова. Она призналась, что слушала песни артиста с детства.
Он оставил замечательное наследие. Я его песни слушала с детства. Он действительно оставался очень талантливым и жизнерадостным человеком до конца своих дней, — цитирует Буланову
РЕН ТВ.
Артистка добавила, что неоднократно встречалась с Токаревым на съёмках и концертах.
Как писал News.ru, Вилли Токарев ушёл из жизни в возрасте 84 лет. По некоторым данным, он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Московская комиссия по монументальному искусству готова поддержать просьбу об увековечении памяти музыканта.