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Противолодочные силы Северного флота провели учения по поиску субмарин условного противника в Баренцевом море. В манёврах были задействованы две корабельные поисково-ударные группы в составе малых противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил и Беломорской военно-морской базы.

Экипажи кораблей в сложных гидрометеорологических условиях отработали поиск судов во взаимодействии друг с другом, а также с самолётами Ил-38 и подводной лодкой «Калуга». Подлодка осуществляла поиск условного противника с помощью...