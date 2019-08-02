https://static.news.ru/photo/5328722c-b509-11e9-a66a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов в беседе с News.ru прокомментировал данные Минздрава за 2018 год, согласно которым Еврейская автономная область, Республика Тыва и Сахалинская область стали лидерами среди регионов России по числу абортов.

«Наверное, всё-таки, это объясняется недостаточным информированием и населения, и, может быть, менее активной работой медиков в этом отношении. Потому что медики, акушеры-гинекологи за последнее десятилетие очень много сделали по снижению абортов. И работа эта постоянно продолжается», — отметил он.

По его словам, во время пребывания России в составе Советского Союза производилось около 4 миллионов абортов из 5 миллионов во всём СССР. Тогда как в 2018 году в РФ было менее 600 тысяч абортов.

«То есть, существенно снизилось количество абортов. Почему эти регионы оказались первыми, я не знаю. Но, с другой стороны, дело не только в пальме первенства. А дело в том, насколько количество их велико. Может, не так много, но, по сравнению с другими регионами, похуже. Это говорит о том, что работа специалистов несколько менее активная. И средства массовой информации меньше уделяют внимания этой проблеме», — заключил Серов.

Ранее Министерство здравоохранения России назвало регионы с наибольшим числом абортов в 2018 году. Лидером оказалась Еврейская автономная область. Там на тысячу женщин в возрасте от 15 до 44 лет пришлось 35,6 аборта. Также высокие показатели отмечены в Республике Тыва и Сахалинской области — 34,5 и 32,2 соответственно.