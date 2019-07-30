https://static.news.ru/photo/444040ec-b2b5-11e9-8054-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Bin/CFP 2009/Global Look Press

Дым от сибирских лесных пожаров может дойти до Москвы. Об этом заявил представитель российского отделения Greanpeace Григорий Куксин. В Росгидромете с его оценками не согласны.

Теоретическую вероятность появления лёгкой дымки в столице эколог допустил при условии сильного западного ветра. Вместе с тем отметил, что такое было бы «очень необычно и даже аномально», так как направления ветра и движения атмосферных масс в областях, где горят леса, в основном тяготеют к востоку.

Даже если мы и увидим дымку в небе, то это несопоставимо с тем, что творится в Сибири, — рассказал Куксин в интервью « Вечерней Москве ».

Он подчеркнул, что не хотел бы пугать жителей столицы, хотя и допустил, что подобное развитие событий, если ситуация с природными пожарами не стабилизируется, всё же возможна.

Однако начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин подобные перспективы отверг, назвав их невозможными. По его словам, «такой погоды, которая позволила бы донести дым до Москвы, не бывает вообще».

Для того чтобы это произошло, определённые условия должны сохраняться не одну неделю, но у нас не бывает так, чтобы там пять–семь дней не было дождя, не появился циклон, не поменялась циркуляция, — цитирует Варакина АГН « Москва ».

Он также отметил, что в ближайшую неделю не только дым, но даже его запах не дойдёт до регионов Центрального федерального округа. Перенос воздуха в атмосфере традиционно идёт с запада на восток, а не наоборот, подчеркнул эксперт.