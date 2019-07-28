https://static.news.ru/photo/01b966be-b16f-11e9-a1c5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Двух подростков, подозреваемых в убийстве двух женщин в подмосковном Талдоме, задержали сотрудники правоохранительных органов.

Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. По её словам, оба подозреваемых являются несовершеннолетними — 2002 и 2003 годов рождения. Им вменяется ч. 2 ст. 105 УК РФ, передаёт ТАСС . Следователи уже допросили задержанных.

По версии следствия, 27 июля подростки выпивали в квартире жилого дома с двумя сёстрами 1986 и 1976 годов рождения. В какой-то момент между ними произошёл конфликт, в ходе которого молодые люди задушили женщин.

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