https://static.news.ru/photo/8e32da1e-94ad-11e9-9e4e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Около четырёх тысяч жителей города Александровка Пермского края остались без газа из-за дорожно-транспортного происшествия.

По данным Минэнерго РФ, авария, в результате которой была нарушена целостность газопровода низкого давления, произошла в 01:26. В 02:34 газ перерастали подавать в дома 3991 абонента, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что украинские энергетики предупредили украинцев об аварийных отключениях электроэнергии из-за аномальной жары. Энергосистеме страны не хватает нормативной резервной мощности на энергоблоках ТЭС.