Около четырёх тысяч жителей города Александровка Пермского края остались без газа из-за дорожно-транспортного происшествия.
По данным Минэнерго РФ, авария, в результате которой была нарушена целостность газопровода низкого давления, произошла в 01:26. В 02:34 газ перерастали подавать в дома 3991 абонента, передаёт
Ранее News.ru писал, что украинские энергетики предупредили украинцев об аварийных отключениях электроэнергии из-за аномальной жары. Энергосистеме страны не хватает нормативной резервной мощности на энергоблоках ТЭС.