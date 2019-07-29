https://static.news.ru/photo/d62210de-b270-11e9-ba2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lothar Ferstl/dpa/Global Look Press

Российский дорожный научно-исследовательский институт подготовил проект нового госстандарта для зимних дорог. Речь идёт о ледовых переправах и зимниках — дорогах, которыми можно пользоваться только в холодное время года.

Допускается строительство проезжей части сезонных трасс изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотнённого снега и льда. Также дороги могут быть проложены по замёрзшему льду рек и озёр, сообщает газета « Коммерсант ».

Документом предлагается, разделить зимние трассы на классы в зависимости от расположения и интенсивности движения. В частности, максимальная скорость движения по зимнику может быть ограничена 70 км/ч, по ледовой переправе — 20 км/ч.

Также ГОСТ рекомендует использовать мох, опилки и пенопласт для продления срока службы зимников.

Ранее News.ru сообщал, что заместитель директора транспортной компании «ПЭК» Вадим Филатов прокомментировал решение Совфеда РФ одобрить строительство платных дорог на Крайнем Севере, если нет альтернативы в виде бесплатных шоссе. По его словам, в этих районах имеется высокий спрос на логистические услуги, но отсутствие качественных и круглогодичных магистралей делает невозможной организацию стабильной системы доставки грузов в эти регионы автотранспортом.