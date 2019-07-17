https://static.news.ru/photo/8101ce2a-a896-11e9-ac16-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума приняла закон, который запрещает принимать на работу в РЖД лиц, подозреваемых в причастности к экстремистской и террористической деятельности.

Речь в нём идёт о вакансиях, которые непосредственно связаны с движением поездов и маневровой работой. Запрет распространяется на фигурантов перечня организаций и физических лиц, предусмотренного Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

В законе отмечается, что в случае включения работника в данный перечень трудовой договор с ним должен быть расторгнут по инициативе работодателя.

Документ подготовлен депутатами Владимиром Афонским и Владимиром Синяговским в целях повышения безопасности движения на железнодорожном транспорте, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что депутаты приняли закон, согласно которому к 2020 году может появиться новый вид документа, подтверждающего право на вождение локомотива и подвижного состава. Выдавать права будет Ространснадзор. Документ призван исключить допуск к управлению поездами неквалифицированных машинистов.