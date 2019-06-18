https://static.news.ru/photo/0586f098-91d2-11e9-b3b4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума может изменить порядок работы из-за желания депутатов посмотреть прямую линию с президентом Владимиром Путиным.

По словам парламентариев, им интересны ответы главы государства на вопросы россиян, поскольку это касается их избирательных округов.

Удовлетворяя просьбу депутатов, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по контролю и регламенту подготовить проект постановления, объявив 20 июня днём работы парламентариев в комитетах, сообщает РИА Новости .

Прямая линия стартует в полдень по московскому времени. Её будут транслировать Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». К настоящему моменту россияне отправили свыше 800 тыс. обращений на имя президента.

Как писал ранее News.ru, автором одного из обращений стал океанолог Жан-Мишель Кусто. Он задал Путину вопрос о судьбе обитателей «китовой тюрьмы» и выразил желание вместе с российским лидером отпустить их на волю.