В день проведения уже 17-ой по счёту «Прямой линии с Владимиром Путиным», 20 июня, пленарного заседания Госдумы не будет. Обсуждая возможные темы, которые затронет глава государства, депутаты парламентского большинства в основном говорят об острых проблемах, требующих немедленного решения. Оппозиционные партии больше вспоминают о прежних прямых линиях и рассуждают, решены ли проблемы, поднимавшиеся тогда. Что больше всего ждут слуги народа от российского лидера — выяснял News.ru.

В числе основных тем «Прямой линии—2019» депутаты называют мусорную и пенсионную реформы, проблемы с дольщиками, вкладчиками, работу судебных и правоохранительных органов, снижение цен на социально значимые товары, восстановление отношений с Украиной, международную безопасность. Социологи на основании анализа сотен тысяч вопросов населения смогут дать главе государства свои рекомендации по совершенствованию основных направлений госполитики.

Как удалось выяснить корреспонденту News.ru, наиболее острой темой этого телеэфира станет мусорная реформа и качество работы чиновничьего аппарата. Об этом, в частности, сообщил News.ru член комитета ГД по транспорту и строительству Антон Жарков («Единая Россия»).

Из тех 800 тысяч обращений (данные на 18 июня), уже поступивших на телефоны „Прямой линии с Владимиром Путиным“, большая часть касается проблемы ликвидации мусора и строительства мусороперерабатывающих заводов. Уверен, мимо президента эта тема не пройдет, она очень резонансная — и в Подмосковье, и в Архангельской области. Следующий блок — возобновление переговоров, выстраивание отношение с Украиной. Третий блок — работа исполнительной власти на местах. Пройдется он, наверное, по всем — от губернаторов и заканчивая правоохранительными органами и судебной властью. Антон Жарков член комитета ГД по транспорту и строительству

Не менее важны и другие острые моменты — дольщики, межнациональные конфликты, «дело Голунова», так и личные вопросы к главе государства. В этом уверен председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Нас интересуют наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с острыми социальными темами: развитие скандала, связанного с „мусорной реформой“, ситуация вокруг журналиста Ивана Голунова, все межнациональные конфликты, строительство и поддержание автодорог, цены на лекарства, скандалы с дольщиками, вкладчиками. Ну, и обязательно ждём вопросы личного характера. Например, про собак, или как вы планируете провести свой отпуск. Ярослав Нилов глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов

После подведения итогов прямой линии многие проблемы «мусорной реформы» будут обязательно разрешены с учётом мнений самых разных групп людей, считает член комитета ГД по транспорту и строительству Владимир Ресин («Единая Россия»).

Самые важные вопросы коснутся социальной политики. Это проблемы, связанные с дольщиками, вопросы поддержки людей с ограниченными возможностями, вопросы экологии, другие жизненно важные темы. Большинство из них найдут свое решение, в том числе и „мусорная проблема“. В Москве она долго не решалась, но сейчас начались подвижки. Думаю, если все запланированные меры будут приняты, она должна быть решена. Владимир Ресин член комитета ГД по транспорту и строительству

Серьёзные вопросы могут быть связаны и с пенсионной реформой, отметила первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия»).

Больше всего мне интересен вопрос, как Путин будет объяснять повышение пенсионного возраста. С этим связано и падение рейтинга, и нелюбовь к нам, депутатам. И второе что меня волнует — что мы будем делать с пенсиями. При профиците бюджета мы так и не проиндексировали полностью работающим пенсионерам их пенсии, только на одну треть. То есть все обещания социальные — они на сегодняшний день не выполнены. Елена Драпеко первый заместитель председателя комитета ГД по культуре

Второй по значимости после «мусорной» темы станет борьба с бедностью и меры по повышению доходов граждан, уверены опрошенные News.ru депутаты. В частности, такого мнения придерживается первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).

Вопросы будут примерно те же, что и раньше, ведь проблемы не сняты с прошлого раза. Ничего не изменилось. Главный вопрос, который встанет на прямой линии — дальнейшее расслоение общества на бедных и богатых, и, конечно, бедные будут говорить о своих проблемах. Наверное, попытаются дозвониться люди с жалобами по судебным делам, тяжбам, спорам. Россияне много пишут президенту про произвол в судах. Я вот сравниваю со своими встречами с избирателями — там две трети таких жалоб. Здесь, скорее всего, их будет тоже много. Юрий Синельщиков первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству

В «Единой России» также считают, что в приоритете этого эфира будут вопросы борьбы с бедностью, заявил News.ru первый заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Один из самых главных вопросов — это, конечно же, борьба с бедностью. И я думаю, что здесь нам нужны прорывные решения. Надо связывать борьбу с бедностью не с пособиями, а с ценой труда. Мы должны в стране повышать цену труда. Уверен, что 20 июня об этом будет разговор, и я надеюсь, об этом будет говорить президент. Михаил Тарасенко первый зампредседателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов

Между тем некоторые депутаты скептически относятся к результатам очередного общения населения и президента в прямом эфире.

К этому я отношусь скептически. Потому что если во власти к „Прямой линии“ относились бы серьезно, то многие проблемы можно было бы решать сразу. Особенно в условиях, что аналитикой занимаются профессионалы и есть чёткое поручение, которое неминуемо надо выполнить. Я уже могу рассказать, какие поручения, ответы, шуточки и прибауток прозвучат. Но количество проблем от этого не уменьшится. Николай Коломейцев первый заместитель руководителя фракции КПРФ

Поэтому депутат напомнил недавние слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о том, что в стране количество бедных, к сожалению, не снижается. Шестой год подряд падают реальные доходы населения, и прямые линии ситуацию не улучшают, посетовал Коломейцев.

Примечательно, что прошлые подходы в этой прямой линии могут не сыграть, предполагает председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ).

Эта прямая линия „в охотку“ не пройдёт, с точки зрения именно решения тех проблем, что ставятся на таких мероприятиях. Сейчас мало вновь сказать, что мы должны заниматься образованием и здравоохранением. Сегодня должны быть итоги. Со всеми просьбами — „спаси маму, папу“ — теперь просто подарком девочке не обойтись. Нужна конкретика, системность в работе. Да, в отношении внешней политики есть поддержка, народ настроен патриотически. Но как можно оценить положительно то, что в Смоленской области сегодня в 3,6 раз меньше посевных площадей, чем это было в 90-м году? Есть регионы, где и в 9 раз меньше. Из 135 тысяч деревень 90 тысяч не газифицированы. А там 38 миллионов человек живут, и 70 миллионов летом. Владимир Кашин председатель комитета ГД по аграрным вопросам

Можно сколько угодно себя тешить процентами и графиками, но народ становится всё более критичен по отношению к социальной и экономической политике, подчеркнул депутат.

Со своей стороны, член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер («Единая Россия») проинформировал, что это общение с населением в ходе теледиалога станет ещё и социологическим опросом и позволит сделать важные выводы в проводимой политике.

Прямая линия интересна тем, что это хороший социологический срез. Мы понимаем, что в обществе происходит движение, оно динамично развивается, и общение с президентом хорошо отражает те настроения в обществе, которые превалируют. И здесь самое интересное — как Путин реагирует на острые вопросы. Мы, депутаты, сможем всё это увидеть благодаря решению о корректировке плана заседаний и тому, что 20 июня не будет пленарного заседания. Каждый депутат в своём регионе хорошо представляет свою проблематику и для нас очень важно услышать всё, что касается своего региона и соседей. Алексей Веллер член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

Ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» начнётся 20 мая 2019 года в 12:00 по московскому времени в прямом эфире ведущих телеканалов и радиостанций. Более 1 млн вопросов уже поступило в рамках подготовки телеэфира. Во время подготовки и непосредственно в ходе прямой линии любой желающий может отправить свои вопросы по телефону, текстовым сообщением, через интернет-сайты, мобильные приложения и социальные сети. Часть вопросов граждане задают, находясь в своих регионах, непосредственно в прямом эфире.

По словам Владимира Путина, прямая линия является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.