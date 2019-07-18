https://static.news.ru/photo/abfef214-a94b-11e9-93f9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывшим сотрудникам ФСБ может быть временно, на срок до пяти лет, ограничено право выезда за рубеж. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы группой парламентариев во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Нововведение будет распространяться на силовиков, участвовавших в борьбе с международным терроризмом, торговлей оружием, наркотиками и другими особо тяжкими преступлениями.

Цель инициативы – оградить экс-сотрудников ФСБ от недружественных действий со стороны госорганов зарубежных стран, провокаций и актов насилия со стороны преступных группировок, сообщает ТАСС .

По словам Пискарёва имеются факты, когда россияне задерживались за рубежом и привлекались к уголовной ответственности исключительно на основании работы в прошлом в органах безопасности.

Ранее News.ru писал, что Верховный суд признал законным приказ МВД о запрете свободного выезда сотрудников ведомства за границу. Речь в документе идёт о полицейских, имеющих допуск к гостайне.