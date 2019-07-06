https://static.news.ru/photo/92ff0d56-a006-11e9-8922-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Суд в Чите оштрафовал депутата городской думы Александра Катушева за оскорбление подчинённых. Его обязали заплатить 10 тысяч рублей.

Причиной стала брань в адрес двух сотрудников муниципального предприятия «Банно-прачечный трест», директором которого является Катушев, передаёт издание « Чита.ру ».

Как сообщили в прокуратуре Забайкалья, депутат отчитал подчинённых, используя грубые слова и выражения: «суки», «черти», «скотины самые натуральные». Этим, как сочли в надзорном ведомстве, Катушев унизил достоинство сотрудников предприятия и «доставил глубокие нравственные страдания».

Депутат, в свою очередь, заявлял, что грубые выражения он якобы использовал для описания сложившейся на его предприятии ситуации, а не обращался к тем или иным работникам.

Как писал News.ru, ранее жителю Новгородской области Юрию Картыжеву, которого первым в России наказали за «неуважение к власти», выписали новый штраф. На этот раз за публичную демонстрацию нацистской символики.