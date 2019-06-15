https://static.news.ru/photo/a8a23a0e-8e98-11e9-9a94-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Снизить критерий Минздрава по численности населения для создания медицинской организации в населённом пункте предложил депутат Госдумы Алексей Диденко. Сейчас этот критерий — 20 тысяч человек.

Часто районные центры в Сибири и на Дальнем Востоке не достигают такой численности населения, — сказал Диденко на заседании круглого стола по вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи в РФ.

На мероприятии в целом обсуждали вопросы доступности медуслуг для населения. Проблема в том, что жители многих сельских поселений вынуждены ездить в поликлинику в областной центр. А в 83 тысячах сёл врачи бывают лишь два раза в год, сообщает « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что жители нашей страны оплачивают 40% от суммы на лечение заболеваний из собственного кармана. Остальные расходы осуществляются из фонда ОМС. Для сравнения: в Европе пациенты доплачивают только за 20% услуг. Остальные расходы берут на себя страховые компании.