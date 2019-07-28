В последнее воскресенье июля отмечается День Военно-Морского Флота. Традиционно главный парад по случаю праздника проходит в Санкт-Петербурге. В этом году парад на Кронштадтском рейде и в акватории Невы принимал Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.
Праздничные мероприятия прошли в десяти городах на главных базах четырёх флотов и Каспийской флотилии — от Балтийска до Владивостока и от Архангельска до Севастополя. По словам министра обороны Сергея Шойгу, для этих целей было привлечено более 150 кораблей и около 15 тысяч военнослужащих.
Алексей Даничев/РИА Новости
Дизельная подводная лодка Б-394 (слева) во время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота в акватории Амурского залива
Дмитрий Ефремов/ТАСС
Ракетный катер «Чувашия» на Главном военно-морском параде, посвящённом Дню ВМФ, в Кронштадте
Александр Гальперин/РИА Новости
Во время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота в акватории Амурского залива
Дмитрий Ефремов/ТАСС
Моряки на борту сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» во время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России
Виталий Невар/ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев (в центре) после Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России.
Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Россия. Севастополь. Парусный фрегат «Херсонес» во время главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России
Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Военнослужащие на Главном военно-морском параде, посвящённом Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Алексей Даничев/РИА Новости
Россия. Севастополь. Большой десантный корабль «Цезарь Куников» во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России
Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Россия. Санкт-Петербург. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин (слева направо на первом плане) на Сенатской площади во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России
Михаил Метцель/ТАСС
Россия. Санкт-Петербург. Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в акватории Кронштадтского рейда
Александр Демьянчук/ТАСС
Выступление ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота России в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке
Виталий Аньков/РИА Новости
Зрители наблюдают за проходом кораблей по Неве на Главном военно-морском параде, посвящённом Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Алексей Даничев/РИА Новости
Парашютист в небе над Севастополем во время празднования Дня ВМФ
Илья Питалев/РИА Новости
Стрельбы из реактивных бомбомётов РБУ-6000 «Смерч-2» с палуб кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополе
Илья Питалев/РИА Новости
Артисты во время исторической части программы празднования Дня ВМФ во Владивостоке
Виталий Аньков/РИА Новости
Военнослужащие на праздновании Дня ВМФ в Севастополе
Илья Питалев/РИА Новости