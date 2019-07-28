В последнее воскресенье июля отмечается День Военно-Морского Флота. Традиционно главный парад по случаю праздника проходит в Санкт-Петербурге. В этом году парад на Кронштадтском рейде и в акватории Невы принимал Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

Праздничные мероприятия прошли в десяти городах на главных базах четырёх флотов и Каспийской флотилии — от Балтийска до Владивостока и от Архангельска до Севастополя. По словам министра обороны Сергея Шойгу, для этих целей было привлечено более 150 кораблей и около 15 тысяч военнослужащих.

 

 

Алексей Даничев/РИА Новости

Дизельная подводная лодка Б-394 (слева) во время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота в акватории Амурского залива

Дмитрий Ефремов/ТАСС

Ракетный катер «Чувашия» на Главном военно-морском параде, посвящённом Дню ВМФ, в Кронштадте

Александр Гальперин/РИА Новости

Во время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота в акватории Амурского залива

Дмитрий Ефремов/ТАСС

Моряки на борту сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» во время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России

Виталий Невар/ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев (в центре) после Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Россия. Севастополь. Парусный фрегат «Херсонес» во время главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Военнослужащие на Главном военно-морском параде, посвящённом Дню ВМФ в Санкт-Петербурге

Алексей Даничев/РИА Новости

Россия. Севастополь. Большой десантный корабль «Цезарь Куников» во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Россия. Санкт-Петербург. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин (слева направо на первом плане) на Сенатской площади во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России

Михаил Метцель/ТАСС

Россия. Санкт-Петербург. Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в акватории Кронштадтского рейда

Александр Демьянчук/ТАСС

Выступление ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота России в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке

Виталий Аньков/РИА Новости

Зрители наблюдают за проходом кораблей по Неве на Главном военно-морском параде, посвящённом Дню ВМФ в Санкт-Петербурге

Алексей Даничев/РИА Новости

Парашютист в небе над Севастополем во время празднования Дня ВМФ

Илья Питалев/РИА Новости

Стрельбы из реактивных бомбомётов РБУ-6000 «Смерч-2» с палуб кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополе

Илья Питалев/РИА Новости

Артисты во время исторической части программы празднования Дня ВМФ во Владивостоке

Виталий Аньков/РИА Новости

Военнослужащие на праздновании Дня ВМФ в Севастополе

Илья Питалев/РИА Новости

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