22 июня по всей стране проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. В столице у стен музея Победы в рамках акции «Свеча памяти» зажгли 1418 свечей. Как это было — в фотоленте News.ru.

Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня

Сергей Лантюхов/News.ru

Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня

Сергей Лантюхов/News.ru

Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня

Сергей Лантюхов/News.ru

Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня

Сергей Лантюхов/News.ru

Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня

Сергей Лантюхов/News.ru

Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня

Сергей Лантюхов/News.ru

Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня

Сергей Лантюхов/News.ru

Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня

Сергей Лантюхов/News.ru

Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня

Сергей Лантюхов/News.ru

Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня

Сергей Лантюхов/News.ru

Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня

Сергей Лантюхов/News.ru

Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня

Сергей Лантюхов/News.ru

Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня

Сергей Лантюхов/News.ru

Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны

Сергей Булкин/News.ru

Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны

Сергей Булкин/News.ru

Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны

Сергей Булкин/News.ru

Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны

Сергей Булкин/News.ru

Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны

Сергей Булкин/News.ru

Единственный оставшийся в живых защитник Брестской крепости Пётр Котельников и Директор Центрального музея Великой Отечественной войны войны Александр Школьник

Сергей Булкин/News.ru

Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны

Сергей Булкин/News.ru

Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны

Сергей Булкин/News.ru

Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны

Сергей Булкин/News.ru

Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны

Сергей Булкин/News.ru

Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны

Сергей Булкин/News.ru

Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны

Сергей Булкин/News.ru

Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны

Сергей Булкин/News.ru

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