22 июня по всей стране проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. В столице у стен музея Победы в рамках акции «Свеча памяти» зажгли 1418 свечей. Как это было — в фотоленте News.ru.