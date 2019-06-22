22 июня по всей стране проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. В столице у стен музея Победы в рамках акции «Свеча памяти» зажгли 1418 свечей. Как это было — в фотоленте News.ru.
Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня
Сергей Лантюхов/News.ru
Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня
Сергей Лантюхов/News.ru
Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня
Сергей Лантюхов/News.ru
Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня
Сергей Лантюхов/News.ru
Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня
Сергей Лантюхов/News.ru
Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня
Сергей Лантюхов/News.ru
Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня
Сергей Лантюхов/News.ru
Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня
Сергей Лантюхов/News.ru
Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня
Сергей Лантюхов/News.ru
Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня
Сергей Лантюхов/News.ru
Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня
Сергей Лантюхов/News.ru
Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня
Сергей Лантюхов/News.ru
Вахта памяти, оглашение начала войны у Вечного огня
Сергей Лантюхов/News.ru
Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны
Сергей Булкин/News.ru
Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны
Сергей Булкин/News.ru
Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны
Сергей Булкин/News.ru
Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны
Сергей Булкин/News.ru
Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны
Сергей Булкин/News.ru
Единственный оставшийся в живых защитник Брестской крепости Пётр Котельников и Директор Центрального музея Великой Отечественной войны войны Александр Школьник
Сергей Булкин/News.ru
Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны
Сергей Булкин/News.ru
Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны
Сергей Булкин/News.ru
Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны
Сергей Булкин/News.ru
Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны
Сергей Булкин/News.ru
Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны
Сергей Булкин/News.ru
Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны
Сергей Булкин/News.ru
Акция «Свеча памяти», посвящённая жертвам Великой Отечественной войны
Сергей Булкин/News.ru