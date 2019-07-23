В столице на Красной площади отметили День бокса. Гости масштабного мероприятия смогли стать участниками массовой тренировки по боксу, насладиться концертом, а также посмотреть боксёрский поединок между россиянином Фёдором Чудиновым и аргентинцем Эзекьелем Мадерной.