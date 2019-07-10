В последнее время в России вновь активно обсуждается тема возможного смягчения наказания для представителей бизнеса, обвиняемых в экономических преступлениях. Но бывают гораздо более серьёзные преступления, наказание по которым быть мягким никак не может. Одно из таких — уголовное дело в отношении основных бенефициаров химического предприятия «Тольяттиазот».

5 июля Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор подсудимым по делу о хищении более 85 млрд рублей у ПАО «Тольяттиазот» в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 УК РФ). Суд приговорил экс-главу предприятия Владимира Махлая к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Сергей Махлай и Евгений Королёв осуждены на девять и восемь с половиной года колонии общего режима. Владелец компании Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер и второй собственник организации Эндрю Циви, которых следствие посчитало сообщниками владельцев «Тольяттиазота», приговорены к девяти и восьми с половиной годам лишения свободы. Кроме того, по решению суда осуждённые должны возместить потерпевшим ущерб: «Тольяттиазоту в размере 77 млрд рублей и ещё 10,7 млрд рублей — компании „Уралхим“, миноритарному акционеру ТоАЗа».

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При этом в мае Следственный комитет возбудил против указанных лиц ещё одно дело по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нём». По версии следствия, эта группировка, возглавляемая бывшим главой «Тольяттиазота» Владимиром Махлаем, с 2005 по 2013 год незаконно выводила из «Тольяттиазота» крупные суммы денег через принадлежащий Сергею Махлаю АКБ «Тольяттихимбанк» и отмывала их. Глава банка Александр Попов был недавно задержан прямо в аэропорту при попытке покинуть страну, после чего взят под стражу.

Корни этих уголовных дел уходят в уже достаточно отдалённое прошлое. Владелец и бывший глава завода Владимир Махлай ещё в 2005 году уехал из России, продолжив управлять им. Сначала он жил в Швейцарии, потом в Британии. Последовавшие суды по обвинениям в мошенничестве и неуплаты налогов проходили в его отсутствие. Как считает Следственный комитет, на самом деле преступная деятельность группы Махлая велась ещё с 1997 года.

Как ранее писал News.ru , экс-гендиректор ТоАЗа Евгений Королёв в нарушение законодательства вёл реестр его акционеров. Газета писала, что по его указанию подчинённая Ольга Камашева вычёркивала из реестра неугодных Махлаю акционеров. Среди пострадавших была, в частности, иностранная компания Eurotoaz Limited, вложившая $20 млн в ТоАЗ в обмен на 10% акций завода. В 1997 году выяснилось, что в реестре акционеров такой фирмы не существует. Вместо неё там прописана ранее ликвидированная фирма с похожим названием. По версии следствия, в результате этой аферы компании Eurotoaz Limited был нанесён ущерб на более чем 700 млн руб. В 2013 году Евгений Королёв также переехал в Великобританию.

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В период с 2005 по 2010 год с помощью серии многочисленных сделок из ТоАЗа был выведен агрегат аммиака N7. В результате 16 зданий и сооружений агрегата и свыше 500 единиц производственного оборудования были проданы менее чем за 100 млн руб. при реальной рыночной стоимости, превышающей 10 млрд. Вывод активов происходил с нарушением российского законодательства, устава предприятия и без одобрения собрания акционеров, которых держали в неведении, пишет газета. В 2010 году таким же образом из состава производственных активов ТоАЗа было выведено метанольное производство вместе с земельным участком за 132 млн руб. Ущерб от этой сделки составил для предприятия более 200 млн рублей. Договор со стороны ТоАЗа подписывал Евгений Королёв. Всё это имущество было записано на гонконгский офшор — ООО «Томет», принадлежащий Эндрю Циви.

Ещё один преступный эпизод, связанный с руководством предприятия, имеет отношение к председателю правления АКБ «Тольяттихимбанк», арестованному Александру Попову и сыну Владимира Махлая Сергею. Последний несколько лет являлся председателем совета директоров ТоАЗа и единственным владельцем АКБ «Тольяттихимбанк». Это звено отмывало и обналичивало похищенные денежные средства путём вывода денег за границу через сеть офшорных компаний, связанных с обвиняемыми. Одним из контролирующих схему был владелец AG Андреас Циви. Кроме того, по версии следствия, защиту преступного сообщества обеспечивали влиятельные знакомые Махлая в прокуратуре Центрального района Тольятти, а также бывший замначальника местного УВД, который впоследствии перешёл на работу в ТоАЗ.