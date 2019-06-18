Почти вдвое увеличились объёмы добычи природного газа с начала года на Чукотке.
Добыча составила 28,5 миллионов кубометров, что обусловлено потребностями Анадырской ТЭЦ и переводом одного котлоагрегата теплоэлектростанции на газ. Кроме того, почти на четверть увеличились и объёмы добычи бурого угля, сообщает
News.ru уже писал, что председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабинет министров пытается решить проблему отсутствия Интернета на Чукотке. По его словам, в настоящий момент разрабатывается предложение о проведении в регион оптоволокна.