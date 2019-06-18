https://static.news.ru/photo/a0308394-9163-11e9-bb94-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Почти вдвое увеличились объёмы добычи природного газа с начала года на Чукотке.

Добыча составила 28,5 миллионов кубометров, что обусловлено потребностями Анадырской ТЭЦ и переводом одного котлоагрегата теплоэлектростанции на газ. Кроме того, почти на четверть увеличились и объёмы добычи бурого угля, сообщает РИА Новости .

News.ru уже писал, что председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабинет министров пытается решить проблему отсутствия Интернета на Чукотке. По его словам, в настоящий момент разрабатывается предложение о проведении в регион оптоволокна.