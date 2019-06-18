Официально зарегистрированы на биржах труда около 113 тысяч предпенсионеров России.
Общая численность безработных в стране составляет 764 тысячи человек, получают пособие в сумме 11280 рублей порядка 33 тысяч россиян предпенсионного возраста. Программа переобучения представителей старшего поколения, планирующих доработать до пенсии, сможет охватить 75 тысяч человек, сообщает
Как ранее писал News.ru, каждый пятый житель России продолжает вести трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.