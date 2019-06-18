https://static.news.ru/photo/6cf7d8e6-9182-11e9-94b4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Georgiy Rozov/Russian Look

Официально зарегистрированы на биржах труда около 113 тысяч предпенсионеров России.

Общая численность безработных в стране составляет 764 тысячи человек, получают пособие в сумме 11280 рублей порядка 33 тысяч россиян предпенсионного возраста. Программа переобучения представителей старшего поколения, планирующих доработать до пенсии, сможет охватить 75 тысяч человек, сообщает ТАСС .

Как ранее писал News.ru, каждый пятый житель России продолжает вести трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.