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Рабочая техника строителей начала передвигаться по рельсам железнодорожной части Крымского моста. Это стало возможным после открытия технического проезда по второму пути, соединившему берега Кубани и Крыма.

Строители получили удобный технологический путь, который поможет им завершить строительство пассажирской и грузовой части железнодорожного полотна до конца 2019 года, сообщает ТАСС. В настоящий момент технический проезд используется специалистами для...