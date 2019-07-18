Энергоблок № 4 атомной электростанции в Тверской области вышел на номинальную мощность в 1 тысячу МВт после частичной остановки утром 18 июля.
Три энергоблока отключались от сети из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве, сообщает
Как писал News.ru ранее, отключение трёх энергоблоков Калининской атомной электростанции — штатная функция, которая предусмотрена проектом. Об этом заявил директор департамента коммуникаций Росэнергоатома Андрей Тимонов.