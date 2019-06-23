Заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что обстановка в Грузии может реально угрожать туристам из РФ.
Те радикалы, пусть их не так много, но они есть, они провоцируют, они ждут каких-то действий, ищут каких-то путей для того, чтобы ситуацию накалить, — цитирует его слова
РИА Новости.
Чепа добавил, что современное руководство Грузии не способно решить внутриполитические проблемы в стране.
Как писал News.ru, ранее жалоб на нарушения прав во время протестов в Грузии со стороны россиян не поступало. Об этом говорится в заявлении омбудсмена закавказского государства Нино Ломджарии.