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Жалоб на нарушения прав во время протестов в Грузии со стороны россиян не поступало. Об этом говорится в заявлении омбудсмена закавказского государства Нино Ломджарии.

В аппарат народного защитника Грузии не обращался ни один гражданин России из-за случав правовых нарушений, — цитирует «Интерфакс» ответ Нино Ломджарии уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Грузинский...