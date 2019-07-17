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Сюжет об уроженке Чечни Заире Сугаиповой, которую ранее якобы насильно вывезли из Москвы, опубликовал ЧГТРК «Грозный». Сидя за столом со своей матерью Маликой Сугаиповой, а также с пресс-секретарём главы республики Альви Каримовым и помощником Рамзана Кадырова Ахмедом Дудаевым, девушка опровергла сообщения о замужестве и похищении.

Говорят, что якобы сегодня-завтра вы её насильно выдаете замуж за какого-то человека, за которого другая девушка не согласилась выйти замуж, и так далее, что у неё должна сегодня-завтра состояться свадьба, что вы её насильно выдаёте, а она где-то стоит и ревёт, — сказал Каримов в сюжете телеккомпании .

Заира Сугаипова, в свою очередь, заявила, что свадьбу она в ближайшее время не планирует.

Чтобы выйти замуж, нужен хотя бы жених, ничего нет, никакой подготовки, ничего нет, никакой свадьбы, — заявила девушка.

Малика Сугаипова на вопрос о домашнем насилии заявила, что у них «обычная, спокойная семья, отец никогда голос не повышал на дочерей».

По словам Заиры, она из любопытства подписалась на группу в соцсетях, которая выступала в защиту прав кавказских женщин.

Я вовлеклась в обсуждения, делилась своими мыслями. Там было много фейковых страниц под разными именами девушек, много историй, мне было всех жалко. Сейчас мне кажется, это была провокационная группа, — заявила девушка.

По её словам, 3 июля она сбежала в московский кризисный центр «Китеж» из-за проблем в вузе. Его адрес она нашла на той же странице в соцсети.

Это не было заранее спланировано, это было сделано на эмоциях, спонтанно. Мне внушили, что родители — враги, — продолжила Заира.

Также девушка заявила, что через несколько дней после пребывания в центре позвонила маме и попросила забрать домой.

Она за мной приехала, я ушла с мамой, оставив документы и вещи в центре, — сообщила Заира Сугаипова.

Как писал News.ru, ранее министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров заявил, что сообщение о вывезенной из кризисного центра «Китеж» 20-летней девушке, которую родители насильственным путём забрали к жениху, является домыслом.