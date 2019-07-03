https://static.news.ru/photo/82040726-9d73-11e9-bd9e-fa163e074e61_1024.jpg Цветы и свечи у стелы Мурманска на Аллее городов-героев в Севастополе. Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска, чтобы выразить скорбь в связи со смертью четырнадцати подводников на Северном флоте Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Часть информации об инциденте с гибелью подводников является государственной тайной. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в этой связи данные о происшествии будут обнародованы не полностью и это соответствует закону о гостайне.

Песков также отметил, что президенту сразу сообщили о трагедии.

Естественно, Верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Имя четвёртого офицера, погибшего при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота, стало известно журналистам. Им стал уроженец Мурманской области Денис Опарин, писал News.ru.