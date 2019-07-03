Часть информации об инциденте с гибелью подводников является государственной тайной. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в этой связи данные о происшествии будут обнародованы не полностью и это соответствует закону о гостайне.
Песков также отметил, что президенту сразу сообщили о трагедии.
Естественно, Верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно, — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Имя четвёртого офицера, погибшего при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота, стало известно журналистам. Им стал уроженец Мурманской области Денис Опарин, писал News.ru.