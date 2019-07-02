Генпрокурор Юрий Чайка считает недостаточным снижение уровня аварийности на российских дорогах.
По его словам, действия уполномоченных органов позволили снизить ключевые показатели аварийности на 1,3%, однако этот результат нельзя назвать удовлетворительным.
Обстановка на дорогах страны требует повышенного внимания, — подчеркнул он в ходе расширенной коллегии Генпрокуратуры по вопросам в сфере безопасности дорожного движения.
Чайка уточнил, что за два года в ДТП погибли 37 тысяч человек, полмиллиона получили ранения, а ежегодные экономические потери от аварий достигают миллиардов рублей.
Он сообщил, что в ходе проведённых за два года проверок прокурорами было выявлено свыше 330 тысяч нарушений законов о безопасности пассажирских перевозок, дорожной деятельности и законодательства об административных правонарушениях.
Генпрокурор добавил, что к различным видам ответственности привлечены 55 тысяч человек, в суды подано 57 тысяч исков и возбуждено 639 уголовных дел, передаёт
Ранее News.ru писал, что Генпрокуратура в ходе проверок на постоянной основе выявляет нарушения в работе Росавиации. В частности, обнаружены недостатки при эксплуатации самолётов.