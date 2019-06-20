https://static.news.ru/photo/3ecd3616-9324-11e9-9fea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Правительство РФ планирует изменить нормативы платы за отопление. Теперь платежи будут напрямую зависеть от этажа, на котором расположена квартира. Об этом сообщил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

Нововведение могут внедрить уже в 2020 году. Основная нагрузка при этом ляжет на жильцов нижних этажей. Им за отопление придётся платить больше, чем проживающим на верхних этажах. Как сообщает « Парламентская газета », норматив планировали ввести ещё в 2016 году, однако Минстрой выступил за перенос сроков.

Тогда мы подготовили обращение к председателю правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения, — рассказал Гладких.

По мнению парламентария, вопрос о целесообразности нового порядка платы должен оставаться на усмотрение субъектов.

Ранее News.ru писал, что россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла. С такой инициативой выступил Минстрой.