https://static.news.ru/photo/c63be84c-9d5e-11e9-b3e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

ЦБ РФ создал рабочую группу из представителей различных банков, которая подготовит информационные материалы о противодействии кибермошенникам.

Механизмы предотвращения мошенничества разработают после составления «портретов жертв», информация будет подготовлена с учётом специфики разных категорий граждан, сообщают « Ведомости ».

Отмечается, что в 2018 году злоумышленники похитили с банковских карт россиян 1,4 млрд рублей, что на 44% больше, чем годом раньше.

Как писал News.ru ранее, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что следует блокировать сомнительные операции по банковским картам, не дожидаясь согласия владельцев.