ЦБ РФ создал рабочую группу из представителей различных банков, которая подготовит информационные материалы о противодействии кибермошенникам.
Механизмы предотвращения мошенничества разработают после составления «портретов жертв», информация будет подготовлена с учётом специфики разных категорий граждан, сообщают «
Отмечается, что в 2018 году злоумышленники похитили с банковских карт россиян 1,4 млрд рублей, что на 44% больше, чем годом раньше.
Как писал News.ru ранее, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что следует блокировать сомнительные операции по банковским картам, не дожидаясь согласия владельцев.