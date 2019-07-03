Число пострадавших и госпитализированных из-за паводка в Иркутской области превысило 220 человек.
Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа, сообщил, что в регион привлечены специалисты из новосибирского военного госпиталя, благодаря чему число военных медицинских групп в Тулуне увеличится до шести, передаёт
В настоящий момент в зоне бедствия развёрнуто два передвижных хлебозавода, восстанавливается энергоснабжение и ведутся поиски несовершеннолетнего, числящегося пропавшим без вести.
Как писал News.ru ранее, единовременную материальную помощь выдали пострадавшим от паводка в Иркутской области. Общая сумма выплат, по данным регионального главка МЧС, составила 60,87 млн рублей, по 10 тысяч рублей каждому.