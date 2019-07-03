https://static.news.ru/photo/db543728-9d5b-11e9-96c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Число пострадавших и госпитализированных из-за паводка в Иркутской области превысило 220 человек.

Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа, сообщил, что в регион привлечены специалисты из новосибирского военного госпиталя, благодаря чему число военных медицинских групп в Тулуне увеличится до шести, передаёт РИА Новости .

В настоящий момент в зоне бедствия развёрнуто два передвижных хлебозавода, восстанавливается энергоснабжение и ведутся поиски несовершеннолетнего, числящегося пропавшим без вести.

Как писал News.ru ранее, единовременную материальную помощь выдали пострадавшим от паводка в Иркутской области. Общая сумма выплат, по данным регионального главка МЧС, составила 60,87 млн рублей, по 10 тысяч рублей каждому.