https://static.news.ru/photo/25680496-92cd-11e9-8d36-fa163e074e61_1024.jpg Василий Бойко-Великий Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Представители СК задержали предпринимателя Василия Бойко-Великого. Силовики подозревают его в хищении денежных средств у банка «Кредит экспресс».

Бизнесмена подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК «Присвоение или растрата», пишет РБК со ссылкой на источники в СК и МВД.

В ближайшее время следствие может ходатайствовать перед судом об избрании Бойко-Великому меры пресечения в виде ареста.

В структурах, контролируемых бизнесменом, прошли обыски. Речь, в частности, идёт о компаниях «Ваш финансовый попечитель», «Рузское молоко» и «Электроника на Пресне».

Источники издания утверждают, что, кроме Василия Бойко-Великого, была задержана глава правления банка «Кредит Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала этой кредитной организации и ещё несколько человек.

Следствие проявило интерес к формированию кредитного портфеля банка «Кредит Экспресс».

Как писал News.ru, в мае ЦБ отозвал лицензию у ростовского банка «Кредит Экспресс». На тот момент 10% его акций контролировала семья Бойко-Великого через компанию «Ваш финансовый попечитель».