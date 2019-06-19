Представители СК задержали предпринимателя Василия Бойко-Великого. Силовики подозревают его в хищении денежных средств у банка «Кредит экспресс».
Бизнесмена подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК «Присвоение или растрата», пишет
В ближайшее время следствие может ходатайствовать перед судом об избрании Бойко-Великому меры пресечения в виде ареста.
В структурах, контролируемых бизнесменом, прошли обыски. Речь, в частности, идёт о компаниях «Ваш финансовый попечитель», «Рузское молоко» и «Электроника на Пресне».
Источники издания утверждают, что, кроме Василия Бойко-Великого, была задержана глава правления банка «Кредит Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала этой кредитной организации и ещё несколько человек.
Следствие проявило интерес к формированию кредитного портфеля банка «Кредит Экспресс».
Как писал News.ru, в мае ЦБ отозвал лицензию у ростовского банка «Кредит Экспресс». На тот момент 10% его акций контролировала семья Бойко-Великого через компанию «Ваш финансовый попечитель».