Руководитель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин предложил конфискацию имущества как дополнительное наказание для лиц, осуждённых за взяточничество.
Глава СК считает обоснованным возвращение конфискации в перечень наказаний в статье 44 УК РФ с указанием возможности её применения в санкциях конкретных статей Особенной части УК. Он отметил, что судьи часто не реализуют свои полномочия в отношении конфискации из-за необязательности применения такого рода мер, пишут «
Как писал News.ru ранее, Басманный суд Москвы арестовал €121,7 млн, находящиеся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.