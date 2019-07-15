https://static.news.ru/photo/8d28b9c8-a74e-11e9-bde5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Руководитель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин предложил конфискацию имущества как дополнительное наказание для лиц, осуждённых за взяточничество.

Глава СК считает обоснованным возвращение конфискации в перечень наказаний в статье 44 УК РФ с указанием возможности её применения в санкциях конкретных статей Особенной части УК. Он отметил, что судьи часто не реализуют свои полномочия в отношении конфискации из-за необязательности применения такого рода мер, пишут « Известия ».

Как писал News.ru ранее, Басманный суд Москвы арестовал €121,7 млн, находящиеся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.