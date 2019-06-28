https://static.news.ru/photo/5c6105f2-999d-11e9-b8e1-fa163e074e61_1024.jpg Илья Кузьмин Фото: Илья Кузьмин/vk.com

26 июня губернатор Прикамья Максим Решетников подписал указ о создании совета по физкультуре и спорту, в который вошёл находящийся в СИЗО депутат Илья Кузьмин.

Согласно документу, который подписал глава региона, перед советом стоит задача готовить предложения к ежегодным посланиями губернатора Законодательному собранию Пермского края, иным программным документам и выступлениям главы региона. В состав губернаторского совета, помимо Кузьмина, вошли бывший ректор Пермского педуниверситета Андрей Колесников и экс-гендиректор «Эхо Перми» Сергей Лекомцев.

Процесс согласования нового состава занял продолжительный отрезок времени, в итоге получилось, что к моменту подписания документа некоторые члены совета лишились своих должностей, либо их положение изменилось, — сообщает пресс-служба ведомства агентству URA.RU.



Илья Кузьмин задержан до 25 июля. Его подозревают в ложном доносе и подделывание улик. В феврале депутат заявил, что в него стреляли из обреза. В доказательство правдивости своих слов Кузьмин прошел проверку на полиграфе, после чего был арестован Соликамским городским судом.



Ранее News.ru писал, что 17 февраля 2019 прошел митинг за отставку губернатора Максима Решетникова. Министерство территориальной безопасности сообщало о 325 участниках демонстрации.