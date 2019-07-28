https://static.news.ru/photo/62bca7da-b0cc-11e9-9b89-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leading Seaman Justin Brown/Xinhua/Global Look Press

Американские самолёты-разведчики вновь были замечены у российских границ. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, иностранные воздушные суда приблизились к побережью Крыма.

Отмечается, что противолодочный самолёт P-8A Poseidon в 12:35 мск был замечен в акватории Чёрного моря. Он курсировал вдоль российской границы до 16:00 мск.

Второй самолёт появился в поле зрения радаров в 14:00 мск. Воздушное судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion дважды облетело юго-восточные границы Крыма, приближаясь к береговой линии на 32 километра.

Ранее News.ru писал о том, что патрульные противолодочные самолёты ВМС США P-8A Poseidon совершили разведывательные полёты у берегов Крыма. Кроме того, у границ РФ был замечен американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk.