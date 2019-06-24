На AliExpress впервые появятся товары от российских поставщиков. Малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели из РФ уже начали подключаться к китайской онлайн-платформе. На первом этапе они смогут торговать только на отечественном рынке, в дальнейшем ожидается расширение географии.
Требования к ним будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании. Например, поставщик сам будет решать, в каких регионах реализовывать продукцию, а доставлять товары сможет как своими силами, так и используя инфраструктуру и сервисы AliExpress.
Это особенно полезно небольшому бизнесу в регионах — для них охват всей России на начальном этапе слишком затратен, но хорошие продажи помогут масштабируемости в будущем, — приводит «Коммерсант» слова гендиректор AliExpress в России Лю Вэя.
Что угодно продать не удастся
Поставщики, может быть, и захотят попробовать свои силы на такой площадке — особенно это актуально для производителей одежды, обуви, аксессуаров и детских товаров. Но не стоит рассматривать возможности AliExpress как какой-то уникальный шанс для отечественного малого и среднего бизнеса, говорит старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По её мнению, здесь уже не получится продать товар качеством ниже среднего и заработать на этом большие деньги. Придётся потрудиться, чтобы наработать себе репутацию, которая позже будет привлекать покупателей.
Подключение к площадке создаст широкий спектр возможностей для российского малого и среднего бизнеса, убеждён директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Он напоминает, что сервисами AliExpress пользуются более 600 млн потребителей по всему миру, таким образом, в перспективе у российских предпринимателей появится доступ к гигантскому рынку, включающему Китай, страны Юго-Восточной Азии и Европы, Турцию, Индию. Что касается внутреннего рынка, то для бизнесменов откроется отечественная аудитория в 20 млн пользователей китайской онлайн-платформы.
Весомые преимущества
По словам Абрамова, торговля на AliExpress имеет следующие преимущества: не нужен отдельный интернет-магазин; платформа оказывает маркетинговую поддержку, самостоятельно привлекая новых пользователей; возможна продажа практически любых товаров; можно торговать со склада в РФ; разные виды оплаты товаров; доставку может осуществлять «Почта России». Согласно запросам, самыми востребованными категориями товаров считаются одежда, сувениры, украшения и мобильные телефоны. Но есть и другие достаточно популярные сегменты, например, чай, кофе, спорттовары, товары для хобби.
Сложности и риски
Выход российских производителей на платформу AliExpress может дать толчок развитию малого и среднего предпринимательства в РФ, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, явным и безоговорочным плюсом для отечественных производств станет доступ к популярнейшей в мире единой торговой онлайн-площадке, которая и в России охватывает огромное количество покупателей. При этом у наших предпринимателей будет небольшое преимущество: они смогут выигрывать у зарубежных за счёт сокращённых сроков доставки и минимальных ограничений, например, в финансовом обороте. Однако возникают и сложности: в конкурентной борьбе за качество товаров придётся жёстко противостоять китайским производителям. Кроме того, AliЕхpress — это торговая площадка с товаром низкого ценового сегмента.