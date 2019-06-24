На AliExpress впервые появятся товары от российских поставщиков. Малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели из РФ уже начали подключаться к китайской онлайн-платформе. На первом этапе они смогут торговать только на отечественном рынке, в дальнейшем ожидается расширение географии.

Требования к ним будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании. Например, поставщик сам будет решать, в каких регионах реализовывать продукцию, а доставлять товары сможет как своими силами, так и используя инфраструктуру и сервисы AliExpress.

Это особенно полезно небольшому бизнесу в регионах — для них охват всей России на начальном этапе слишком затратен, но хорошие продажи помогут масштабируемости в будущем, — приводит «Коммерсант» слова гендиректор AliExpress в России Лю Вэя.

Что угодно продать не удастся

Поставщики, может быть, и захотят попробовать свои силы на такой площадке — особенно это актуально для производителей одежды, обуви, аксессуаров и детских товаров. Но не стоит рассматривать возможности AliExpress как какой-то уникальный шанс для отечественного малого и среднего бизнеса, говорит старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По её мнению, здесь уже не получится продать товар качеством ниже среднего и заработать на этом большие деньги. Придётся потрудиться, чтобы наработать себе репутацию, которая позже будет привлекать покупателей.

АГН «Москва»

Это не рынок, где можно продать что угодно. Вряд ли возможности AliExpress стоит рассматривать как потрясающий шанс подняться на новый уровень, хотя использовать такой механизм тоже можно. Анна Бодрова старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари»

Подключение к площадке создаст широкий спектр возможностей для российского малого и среднего бизнеса, убеждён директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Он напоминает, что сервисами AliExpress пользуются более 600 млн потребителей по всему миру, таким образом, в перспективе у российских предпринимателей появится доступ к гигантскому рынку, включающему Китай, страны Юго-Восточной Азии и Европы, Турцию, Индию. Что касается внутреннего рынка, то для бизнесменов откроется отечественная аудитория в 20 млн пользователей китайской онлайн-платформы.

Весомые преимущества

По словам Абрамова, торговля на AliExpress имеет следующие преимущества: не нужен отдельный интернет-магазин; платформа оказывает маркетинговую поддержку, самостоятельно привлекая новых пользователей; возможна продажа практически любых товаров; можно торговать со склада в РФ; разные виды оплаты товаров; доставку может осуществлять «Почта России». Согласно запросам, самыми востребованными категориями товаров считаются одежда, сувениры, украшения и мобильные телефоны. Но есть и другие достаточно популярные сегменты, например, чай, кофе, спорттовары, товары для хобби.

У нас в стране довольно много предпринимателей, предлагающих свою уникальную продукцию, которую они довольно неплохо продают через соцсети, преимущественно Instagram. Теперь у них появится возможность выйти на более широкий рынок. Вячеслав Абрамов директор офиса продаж «БКС Брокер»

Сложности и риски

Выход российских производителей на платформу AliExpress может дать толчок развитию малого и среднего предпринимательства в РФ, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, явным и безоговорочным плюсом для отечественных производств станет доступ к популярнейшей в мире единой торговой онлайн-площадке, которая и в России охватывает огромное количество покупателей. При этом у наших предпринимателей будет небольшое преимущество: они смогут выигрывать у зарубежных за счёт сокращённых сроков доставки и минимальных ограничений, например, в финансовом обороте. Однако возникают и сложности: в конкурентной борьбе за качество товаров придётся жёстко противостоять китайским производителям. Кроме того, AliЕхpress — это торговая площадка с товаром низкого ценового сегмента.