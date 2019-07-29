https://static.news.ru/photo/73e596d0-b1d4-11e9-958c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская торговая площадка AliExpress переходит в России из виртуальной торговли в реальную. Компания станет оптовым поставщиком товаров для розничных сетей.

Однако пока о крупных ретейлерах речь не идёт. Ориентироваться в корпорации намерены на малый и средний бизнес.

На первом этапе будут доступны товары из сезонного ассортимента, а также аксессуары, одежда и товары для дома и сада — в общей сложности несколько десятков тысяч наиболее популярных товарных наименований. При этом будут учитываться специфика региона и особенности конкретной сети, передаёт ТАСС .

Первыми клиентами AliExpress стали несколько региональных компаний в Краснодарском крае и Свердловской области. Предполагается, что в течение первого года доля продаж интернет-гипермаркета по такой модели может составить около 10% от общего оборота в российском сегменте.

Ранее News.ru писал, что на AliExpress впервые появятся товары от российских поставщиков. Малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели уже начали подключаться к онлайн-платформе.