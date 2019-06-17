https://static.news.ru/photo/6fcedcfc-90e4-11e9-93dd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Народного артиста РСФСР Александра Калягина доставили в одну из московских клиник. Причиной госпитализации актёра стало нарушение сердечного ритма.

Официальной информации о состоянии здоровья артиста пока не поступало.

Александр Калягин является основателем и художественным руководителем московского театра Et Cetera, а также председателем Союза театральных деятелей России, напоминает РЕН ТВ . Всероссийскую известность ему принесла роль в фильме «Здравствуйте, я ваша тётя!».

Ранее News.ru писал, что глава Дагестана Владимир Васильев помещён в одну из клиник Москвы с воспалением лёгких. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Временно исполнять его обязанности будет председатель правительства республики Артём Здунов.