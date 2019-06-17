Народного артиста РСФСР Александра Калягина доставили в одну из московских клиник. Причиной госпитализации актёра стало нарушение сердечного ритма.
Официальной информации о состоянии здоровья артиста пока не поступало.
Александр Калягин является основателем и художественным руководителем московского театра Et Cetera, а также председателем Союза театральных деятелей России, напоминает
Ранее News.ru писал, что глава Дагестана Владимир Васильев помещён в одну из клиник Москвы с воспалением лёгких. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Временно исполнять его обязанности будет председатель правительства республики Артём Здунов.