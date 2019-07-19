Данные ВНИИ труда о невостребованности профессии школьных педагогов средней школы являются сомнительными. Такого мнения придерживается сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
По мнению профактивиста, в России в настоящее время наблюдается «огромная нехватка учителей многих специальностей», передаёт
Причина не в том, что учителей много, а в том, что на малое количество учителей навешивают больше работы. Реально в школах учителя заняты в среднем больше, чем на 1,5 ставки. Если бы, как и должно быть правильно, учителя работали на одну ставку, не хватало бы трети учителей вообще, — подчеркнул Луховицкий.
По его словам, администрации школ нагружают педагогов максимальным количеством работы, чтобы предоставлять официальные данные о якобы высоких зарплатах учителей.
Если бы оценивалась потребность не в количестве людей, а в количестве ставок, то тогда ситуация была бы принципиально иной. А сейчас никакого смысла директору брать нового учителя нет, гораздо выгоднее взваливать работу на имеющихся учителей, — считает Луховицкий.
Как писал News.ru, по данным ВНИИ труда, спрос работодателей на специалистов в области сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства и рыбоводства остаётся неудовлетворённым. При этом, по данным института, в России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.