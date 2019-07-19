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Владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярёв арестован по обвинению в мошенничестве при строительстве объектов оборонного завода в Нижнем Новгороде. Предполагаемый ущерб оценивается в почти 250 млн рублей.

Речь идёт о «Нижегородском заводе 70-летия Победы», на котором производят элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и «Витязь», а также радиолокационные комплексы, сообщает газета «Коммерсант». Уголовное дело о мошенничестве в...