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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который упрощает порядок предоставления вида на жительство отдельным категориям иностранцев и лицам без гражданства.

В частности, документ расширяет круг иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без оформления разрешения на временное проживания. К таковым проект относит тех, кто родился на территории РСФСР и...