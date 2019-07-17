https://static.news.ru/photo/2642509c-a88f-11e9-83cb-fa163e074e61_1024.jpgСергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/News.ru
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов потребовал пресечь нелегальные пассажирские перевозки на границе с Украиной, которые, по его словам, не являются безопасными.
Одна группа перевозчиков в Херсонской области привозит людей, другая встречает. Нужно с границы возить людей, это 100%, нужно, чтобы были рейсы, это должно быть легально, — цитирует РИА Новости слова руководителя региона.
По словам Аксёнова, легализовать пассажирские перевозки на границе с Украиной помогут автостанции и установка видеокамер.