Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов потребовал пресечь нелегальные пассажирские перевозки на границе с Украиной, которые, по его словам, не являются безопасными.

Одна группа перевозчиков в Херсонской области привозит людей, другая встречает. Нужно с границы возить людей, это 100%, нужно, чтобы были рейсы, это должно быть легально, — цитирует РИА Новости слова руководителя региона.

По словам Аксёнова, легализовать пассажирские перевозки на границе с Украиной помогут автостанции и установка видеокамер.

Как сообщал News.ru, Украина прекратит автобусное сообщение с Россией. Ранее последствия закрытия железнодорожного сообщения с РФ назвали катастрофическими.

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