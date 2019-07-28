В екатеринбургском аэропорту Кольцово не смогли приземлиться 14 самолётов из-за плохих погодных условий.
Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла.
В связи со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге 14 рейсов ушли на запасные аэродромы — в Тюмень, Уфу, Казань, Нижнекамск и Курган. В настоящее время аэропорт принимает и отправляет воздушные суда без ограничений, — цитирует сообщение представителя аэропорта РИА Новости.
Сейчас Кольцово принимает и отправляет суда без ограничений, сказали в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее News.ru писал об очереди, возникшей на входе в один из терминалов аэропорта Шереметьево в Москве. Видео, на котором пассажиры не могут зайти внутрь аэропорта, появилось в Сети 27 июля.