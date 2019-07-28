Фото: Международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург)/Facebook

В новом мультимедийном разделе размещены снимки интересных моментов из жизни главнокомандующих ВМФ. На сайте представлены как чёрно-белые, так и цветные фотографии, большинство из которых публикуются впервые.

Ко Дню Военно-Морского Флота Министерство обороны России открыло на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев. Среди них есть снимки легендарных военачальников, командовавших флотом последние 80 лет —...