Минобороны РФ предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний на территории военного аэродрома Клин-5.
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По данным издания, инвестором для нового аэропорта может быть компания «Базэл Аэро» Олега Дерипаски.
Сообщается, что построить аэропорт в Клину ещё в 2013 году предлагал Максим Соколов, который тогда занимал пост министра транспорта.
Как ранее писал News.ru, в Севастополе к 2020 году откроют гражданский аэропорт. Его собираются разместить на базе военного аэродрома Бельбек.