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Минобороны РФ предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний на территории военного аэродрома Клин-5.

Как пишет РБК , военный аэродром располагается в 65 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. Отмечается, что строительство инфраструктуры для нового аэропорта планируется увязать с высокоскоростной магистралью Москва — Санкт-Петербург, создав транспортный хаб с остановкой в Клину.

По данным издания, инвестором для нового аэропорта может быть компания «Базэл Аэро» Олега Дерипаски.

Сообщается, что построить аэропорт в Клину ещё в 2013 году предлагал Максим Соколов, который тогда занимал пост министра транспорта.

Как ранее писал News.ru, в Севастополе к 2020 году откроют гражданский аэропорт. Его собираются разместить на базе военного аэродрома Бельбек.