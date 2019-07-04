https://static.news.ru/photo/d931515c-9deb-11e9-b24b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Аэроэкспресс» и Центральная пригородная Пассажирская компания (ЦППК) запустили совместные рейсы по маршруту Одинцово — аэропорт Шереметьево. На участке между Одинцово и Белорусским вокзалом столицы поезда будут ходить как обычные электрички со всеми остановками.

С 4 июля аэроэкспрессы запускаются в пилотном режиме. Они будут курсировать два раза в день в будние дни и три раза — по выходным в утренние и вечерние часы, сообщает ТАСС .

Общее время в пути составит около 90 минут. При этом на дорогу от Белорусского вокзала до аэропорта у аэроэкспресса будет уходить 35 минут. Стоимость проезда до Шереметьево вне зависимости от станции посадки составит 500 рублей по стандартному тарифу.

Ранее News.ru сообщал, что в результате сильнейших ливней, обрушившихся на Москву 28 июня, сильно пострадала дорога к аэропорту Шереметьево. Путь буквально затопило, что серьёзно осложнило дорогу пассажирам, которым пришлось добираться до аэропорта на самосвалах, грузовиках и аэроэкспрессе.