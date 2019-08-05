Август, по старой российской традиции, начинается с техногенной катастрофы. К лесным пожарам, душащим Красноярский край, добавился сильный пожар на складе боеприпасов в воинской части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Ситуация настолько серьёзная, что власти объявили о подготовке эвакуации целого города: сто тысяч человек проживающих в Ачинске предупредили о необходимости быть готовыми в кратчайшие сроки оставить свои дома.

ЧП случилось примерно в пять часов вечера по местному времени. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, на территории одного из складов загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, после чего катастрофа начала набирать масштаб. Осколки от снарядов разлетались на 15 километров, Минтранс принял решение остановить движение поездов «Абакан — Москва» и «Москва — Абакан», были экстренно эвакуированы близлежащие населённые пункты Новый Улуй и Каменка и воспитанники детского лагеря, всего около тысячи человек. Хотя официальных данных о пострадавших пока нет, журналисты сообщили о гибели одного военнослужащего (Минобороны позже это опровергло) и семерых пострадавших, из которых двое — военных.

В свою очередь жителей Ачинска же призывали сохранять спокойствие и не ездить в направлении горящей воинской части. Однако вскоре стало очевидно, — ситуация развивается по неблагоприятному сценарию. Это признал мэр города Илай Ахметов и призвал жителей быть готовыми по сигналу военных покинуть Ачинск. При этом сайт городской администрации упал сразу после объявления о предполагаемой эвакуации и возвращался к жизни лишь изредка и ненадолго.

Позже стало известно, что речь идёт об эвакуации не всего города, а лишь об 11 тыс. человек, проживающих в районах, которые сочли зоной возможного поражения. Это, конечно, не сто тысяч, но всё равно внушает. Вот так навскидку и не вспомнить, когда такое количество людей приходилось эвакуировать разом в России. Но недавно к подобным мерам пришлось прибегнуть руководству города Арысь в Казахстане. Там также произошла серия взрывов на военных складах. Тогда в результате ЧП погибли три человека и десятки получили ранения. Была эвакуирована 41 тыс. человек.

Вообще, мы все понимаем, катастрофы неизбежны, ЧП будут происходить, а там, где есть, чему взрываться, неизбежно будут звучать взрывы. Но всё равно немного странно слышать о том, что в мирное время больше десяти тысяч человек должны спешно собирать свои вещи, упаковывать в переноски домашних любимцев, искать документы и спрятанные на чёрный день деньги и бежать прочь, подальше от своего родного дома. Бежать в сопровождении военных, размещаться в полевых лагерях или зданиях школ в других городах. Беспокоиться, будет ли всё в сохранности, когда они вернутся обратно.

Может быть, в свете случившегося имеет смысле перенести военные части, на которых хранятся серьёзные боеприпасы, реактивные снаряды, всё то, что создано уничтожать чужие города, — подальше от своих?