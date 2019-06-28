https://static.news.ru/photo/bbba7542-9993-11e9-a171-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг поддержки президента России. По данным исследования, деятельность Владимира Путина на этом посту поддерживает более половины жителей страны.

Исследование проводилось с 17 по 23 июня. Ежедневно опрашивалось 1600 респондентов. В итоге выяснилось, что работу главы государства одобряют 64,8% россиян, не одобряют 27,1%.

Более того, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,9% респондентов, отрицательно — 24%. У премьера Дмитрия Медведева рейтинг значительно ниже. Его поддерживает лишь 36,6% опрошенных.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (опрашиваемые сами называют политиков) показатель Путина составил 31%, далее следуют министр обороны Сергей Шойгу (12,6%), министр иностранных дел Сергей Лавров (10,3%), Жириновский (9,7%) и Медведев (7,2%), отмечают социологи.

Ранее News.ru писал о том, что на вопрос, кому можно доверить решение ключевых вопросов государственной политики, 31,7% граждан России называют действующего президента Владимира Путина. В 2019 году этот показатель достиг своего минимума с начала наблюдений.

По мнению руководителя ВЦИОМ Валерия Фёдорова падение рейтинга связано с тем, что россияне просто перестали верить в то, что жить станет лучше. Кроме того, пенсионная реформа перечеркнула все надежды граждан на высокие зарплаты, хорошую медицину, образование и социальное обеспечение.