https://static.news.ru/photo/54bd46c0-960b-11e9-b499-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Peter Gercke/ZB/Global Look Press

Власти Японии намерены разрешить импорт курятины из России в рамках соглашения об объёмах двусторонней торговли мясом. Это позволит удовлетворить растущий внутренний спрос.

Точку в вопросе об импорте курятины должны поставить президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ 29 июня на встрече на полях саммита G20 в Осаке, сообщает Nikkei Asian Review .

По данным издания, из-за опасений инфекционных заболеваний российская курятина будет проверяться дважды — на месте и по прибытию в Японию. Завозить на острова мясо будут только из Брянской и Тульской областей. Импорт Япония разрешит только в коммерческих целях, а не на потребительские рынки.

Запрет на импорт курятины из России может быть снят не раньше 2020 года.

Ранее News.ru сообщал, что на предстоящем саммите G20 в Осаке Япония и РФ не заключат соглашение по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Японские власти предложили учредить туроператора, который бы организовывал морские экскурсии, а бизнесмены — поставить на островах специальные прессы для отходов. Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей.