https://static.news.ru/photo/3a82f2a6-a875-11e9-b986-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Рынок российских акций открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,4% и 1,6% соответственно. Это связано с негативной динамикой мировых фондовых площадок и упавшей нефтью на новостях из США.

17 июля доллар просел до 62,94 рубля. Без дивидендов торгуются акции «Газпрома», который из-за этого утратил лидерство в рыночной капитализации, уступив Сбербанку, «Сургутнефтегаза», а также АФК «Система».

Рост показали бумаги «Татнефти», «Россетей», ВТБ, «Магнитогорского металлургического комбината», «Магнита», «НОВАТЭКа» и «ФСК ЕЭС».

Индексы США 16 июля умеренно просели на заявлениях президента США Дональда Трампа относительно того, что Вашингтону и Пекину «предстоит пройти длинный путь» в торговых переговорах. При этом данные статистики о розничных продажах в Штатах оказались лучше ожиданий, в связи с чем Федеральный резерв может отказаться от смягчения монетарной политики.

Нефть утром 17 июля поднимается после обвала накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов Brent составила $64,65 за баррель (+0,5%), а WTI — $57,86 за баррель (+0,2%), передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днём для рубля. На это способны повлиять события, от которых зависит дальнейшая динамика российской валюты.