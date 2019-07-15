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Стоимость нефти эталонных марок показывает разнонаправленную динамику в ходе утренних торгов 16 июля. Так, цена сентябрьских фьючерсов на Brent к 09:08 мск увеличилась на $0,07, до $66,55 за баррель. В Нью-Йорке нефть теряет в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $59,52 (-$0,06).

По итогам торгов 15 июля стоимость нефти показала отрицательную динамику. В Лондоне Brent уменьшилась в цене на $0,24, составив $66,48 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI стал дешевле на $0,63, его цена составила $59,58.

В понедельник по данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, шторм «Барри» ослаб до тропической депрессии, что позволит нефтяником вернуться к добыче в Мексиканском заливе.

В то же время участники рынка отыгрывают неоднозначную статистику из Китая, где рост ВВП во втором квартале продемонстрировал минимальный рост с 1992 года, увеличившись на 6,2%. При этом промышленность страны выросла выше прогнозов на 6,3%, также на 9,8% увеличились розничные продажи.

Как ранее писал News.ru, до конца недели нефть марки Brent может преодолеть рубеж в $70 за баррель. Об этом заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.